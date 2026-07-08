Леклер выиграл Гран-при Великобритании и принес «Феррари» 250-ю победу

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер стал победителем Гран-при Великобритании — девятого этапа чемпионата «Формулы-1», прошедшего на трассе «Сильверстоун». Эта победа стала для монегаска одной из наиболее ярких в текущем сезоне и принесла итальянской команде вторую победу в году.

Итоги гонки и неудачи лидеров

Второе место на этапе занял британский гонщик Джордж Расселл из Mercedes, а тройку лидеров замкнул напарник победителя Льюис Хэмилтон.

Для ряда фаворитов гонка сложилась неудачно. Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен сошел с дистанции на 48-м круге после вылета в гравий. Лидер текущего сезона Кими Антонелли долгое время удерживал позиции в лидирующей группе, однако из-за технических неполадок с болидом финишировал лишь девятым. Следующий этап чемпионата примет Бельгия с 17 по 19 июля.

Историческое достижение «Феррари»

Победа Леклера стала юбилейной, 250-й в истории «Феррари» в рамках чемпионатов мира Формулы-1. Итальянский коллектив стал первой командой, достигшей этой отметки. Ближайшие преследователи по количеству побед:

«Макларен» — 203 победы

«Мерседес» — 138 побед

Наибольший вклад в достижение «Феррари» внес Михаэль Шумахер, выигравший 72 гонки. За ним идут Ники Лауда (15), Себастьян Феттель и Альберто Аскари (по 14), Фелипе Масса и Фернандо Алонсо (по 11), а также Кими Райкконен (10).

Для самого Шарля Леклера данный успех стал девятым в составе итальянской команды, что позволило ему сравняться по этому показателю с Рубенсом Баррикелло.