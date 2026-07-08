ВМО объявила о начале Эль-Ниньо: к зиме ожидается пик температурных аномалий

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально объявила о формировании в Тихом океане климатического феномена Эль-Ниньо. По данным организации, это явление приведет к повышению средней глобальной температуры, а также вызовет волны жары, наводнения и засухи в различных регионах планеты.

Ожидается, что феномен будет быстро развиваться в период с июля по сентябрь 2026 года, а его пиковые значения будут зафиксированы с ноября по февраль. Согласно прогнозам ВМО, в этот раз Эль-Ниньо, вероятнее всего, окажется сильным. Общая продолжительность его активности может составить от 9 до 12 месяцев.

Ранее, в июне 2026 года, ВМО оценивала вероятность наступления Эль-Ниньо в текущем летнем сезоне в 80%, однако обновленные данные подтверждают, что процесс уже начался. О признаках возвращения феномена в последние месяцы заявляли и другие профильные ведомства, зафиксировавшие рост температуры воды в центральной части экваториального Тихого океана (зона Ниньо 3.4) и отрицательное значение индекса SOI (показатель распределения давления).

До заявления ВМО о начале предположительно сильного Эль-Ниньо уже успели объявить Национальное управление океанических и атмосферных исследований США и Метеорологическое бюро Австралии.

Что такое Эль-Ниньо и как оно влияет на планету

Данный феномен, известный также как теплая фаза Южной осцилляции, повторяется с периодичностью от двух до семи лет. Он возникает, когда температура воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана существенно поднимается из-за притока тепла с запада. В переводе с испанского языка «Эль-Ниньо» означает «мальчик».

Предыдущий цикл Эль-Ниньо наблюдался в 2023–2024 годах. Усилив последствия антропогенного изменения климата, он способствовал тому, что 2023 и 2024 годы стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Существует также противоположная, холодная фаза Южной осцилляции — Ла-Нинья («девочка»), которая характеризуется падением температуры океанской воды ниже нормы и оказывает охлаждающий эффект на планету. В период с 2020 по 2023 год ученые фиксировали редкую тройную Ла-Нинью.

Прогноз погоды по регионам мира

ВМО прогнозирует аномально высокие температуры воздуха на большей части земного шара. В восточной части Тихого океана, тропиках Атлантики и в Индийском океане температура воды превысит многолетние показатели.

Засуха и дефицит осадков ожидаются в Индии, Австралии, Восточной Африке, отдельных районах Центральной Америки, в Карибском бассейне и на северо-западе Южной Америки.

Повышенное количество осадков и дожди прогнозируются на востоке Южной Америки, юго-западе Северной Америки, а также в африканских регионах к северу от Гвинейского залива.