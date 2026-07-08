Валютные контракты и внутренний рынок: как прошли торги на бирже Туркменистана

​За прошедшую неделю на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана (ГТСБТ) было зарегистрировано 30 сделок.

​Представители бизнес-кругов из Афганистана и Узбекистана приобрели за иностранную валюту сжиженный газ, произведенный на технологических мощностях Госконцерна «Türkmennebit».

​Кроме того, за иностранную валюту закупались другие товары: крашеные махровые изделия, хлопковое масло, хлопок-волокно, хлопчатобумажная пряжа и ткань, шёлк-сырец, а также сырые жирные кислоты хлопкового соапстока. В роли стран-покупателей выступили ОАЭ, Турция, Узбекистан и Латвия. Суммарная стоимость валютных контрактов превысила 10 миллионов 81 тысячу долларов США.

​Отечественные предприниматели приобрели для внутреннего рынка полипропилен производства «Türkmennebit», а также швейные изделия, хлопковое масло, хлопчатобумажную ткань, шёлк-сырец и отходы текстильного производства. Общая сумма этих сделок составила более 72 миллионов 634 тысяч манатов.