The Athletic: В турнирах УЕФА не будут удалять игроков за прикрытый рот

УЕФА не будет применять правило, предусматривающее удаление футболистов за прикрытый рот во время общения с соперниками в конфликтных ситуациях. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, организация уведомила национальные ассоциации, что не станет следовать практике ФИФА. Вместо этого официальным лицам рекомендовано внимательнее оценивать подобные эпизоды.

В УЕФА считают, что если игрок намеренно скрывает разговор с соперником, такое поведение следует рассматривать как неспортивное и наказывать жёлтой карточкой, а не удалением.

Во время чемпионата мира 2026 года по правилам ФИФА за подобное нарушение красные карточки получили Мигель Альмирон из Парагвая и Пьеро Инкапье из Эквадора.