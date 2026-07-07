Google увеличила энергопотребление на 37% из-за роста инфраструктуры ИИ

Google сообщила, что по итогам 2025 года энергопотребление компании выросло на 37% и достигло 43,6 млн МВт·ч. Основной причиной стал рост инфраструктуры искусственного интеллекта, говорится в экологическом отчете корпорации за 2026 год.

Компания связывает увеличение потребления электроэнергии с расширением Google Cloud, развитием моделей Gemini, ростом вычислительных мощностей поисковой системы и масштабированием YouTube. С 2019 года совокупное энергопотребление Google увеличилось более чем на 250%.

При этом операционные выбросы парниковых газов за год сократились на 2% благодаря закупкам безуглеродной электроэнергии. В среднем компания обеспечивает свои объекты энергией без выбросов в режиме реального времени на 65%, а в девяти регионах этот показатель превышает 80%.

Google также сообщила, что средний показатель эффективности использования энергии (PUE) в ее дата-центрах составил 1,09. Новое поколение процессоров TPU Ironwood почти в 30 раз энергоэффективнее первых Cloud TPU, а энергопотребление среднего текстового запроса в Gemini за год сократилось в 33 раза.

В 2025 году компания заключила соглашения на закупку более 12 ГВт новых мощностей безуглеродной энергетики, а также продолжила инвестировать в ядерную, геотермальную и термоядерную энергетику.

Вместе с тем Google отметила рост косвенных выбросов в цепочке поставок на 25%, связанный со строительством дата-центров и производством специализированных полупроводников. Компания заявила, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта потребует создания новой энергетической инфраструктуры, способной обеспечить рост вычислительных мощностей без увеличения климатической нагрузки.