Bugatti создала сверхдорогой гиперкар Mistral с ручной росписью и фарфоровой отделкой

Компания Bugatti представила уникальный экземпляр родстера W16 Mistral под названием Blanc Eternel, созданный по индивидуальному заказу. Особенностью автомобиля стал кузов с нанесенными вручную черными линиями, благодаря которым гиперкар выглядит словно нарисованный на белой бумаге.

Концепция оформления основана на переносе геометрии цифровой модели автомобиля на поверхность кузова. Все линии выполнены вручную.

Аналогичный рисунок нанесен и на кожаную отделку салона.

В создании автомобиля участвовала берлинская фарфоровая мануфактура Königliche Porzellan-Manufaktur. Специалисты изготовили из натурального фарфора накладки на эмблему и крышку топливного бака, элементы моторного отсека, корпус селектора коробки передач, детали подлокотника и кнопки стеклоподъёмников.

В компании отметили, что поверхности, к которым чаще всего прикасается водитель, намеренно выполнены из фарфора, чтобы подчеркнуть тактильные свойства материала.