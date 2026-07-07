BMW подарит новенький X5 M60e за идеальный удар в гольфе

На турнире по гольфу BMW International Open, который проходит в клубе Munich Eichenried в Мюнхене, объявили главный приз в номинации Hole-in-One. Им стал новый BMW X5 M60e — подключаемый гибрид пятого поколения в исполнении M Performance.

Роскошный SUV достанется первому игроку, который сможет с одного удара попасть в 17-ю лунку пар-3.

За всю 37-летнюю историю проведения турнира приз Hole-in-One покорялся участникам лишь восемь раз. В прошлые годы счастливчики уезжали с соревнований на таких моделях, как BMW 325i Convertible, Z8, M8 Competition Coupe, а также i8 в кузовах Coupe и Roadster.

Призовой кроссовер выполнен в матовом цвете Frozen Space Silver из премиального каталога BMW Individual. Обычным покупателям этот оттенок станет доступен для заказа только в конце 2026 года. Кроме того, автомобиль оснащен новыми двухцветными 23-дюймовыми колесными дисками с индексом 1121 M. Они дебютируют вместе с поколением G65 и предусмотрены исключительно для машин с пакетом M Sport.

Серийное производство нового поколения X5 должно стартовать на заводе в Спартанберге уже в следующем месяце. Первые стандартные поставки клиентам запланированы на конец ноября 2026 года — изначально на рынок выйдут версии 40 xDrive и 40d xDrive. Что касается подключаемых гибридов 50e xDrive и M60e xDrive, а также полностью электрической модификации iX5 60 xDrive, то они доберутся до покупателей только в начале 2027 года.