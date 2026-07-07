Ученые призывают оградить детей младше двух лет от любых экранов

Новый систематический обзор показывает, что использование цифровых медиа — включая телевизоры, планшеты и мобильные телефоны — широко распространено среди детей младше двух лет. Исследователи связывают ранний контакт с устройствами с долгосрочными негативными последствиями для здоровья, развития и качества жизни.

Время, проведенное перед экраном, ограничивает развитие речи, усиливает перевозбуждение и сокращает возможности для игр с другими детьми и налаживания связи с близкими. К двум годам ежедневное использование гаджетов становится почти повсеместным и превышает рекомендованные пределы.

Мнение экспертов и причины проблемы

Как отметил старший преподаватель Университета Лидса Рейф Клэйтон, использование экранов детьми до двух лет превратилось в глобальную проблему, которая в 2026 году все еще решается недостаточно эффективно. Первые два года жизни критически важны для формирования основы физического и психического здоровья, поэтому данная проблема, по его словам, «затрагивает целое поколение и их будущее качество жизни».

Одной из главных причин раннего знакомства младенцев с технологиями исследователи называют загруженность родителей, которые вынуждены использовать гаджеты в качестве «няни», чтобы занять ребенка.

Андреа Лидсом, основательница фонда 1001 Critical Days Foundation (заказчика обзора), подчеркнула: «Семьи сталкиваются с этой проблемой, не имея необходимой информации и поддержки. Ответственность не может лежать только на их плечах». Она добавила, что технологические компании обязаны признать свою роль в происходящем, а родителям не стоит предлагать контент, который рекламируется как подходящий для младенцев, так как доказательства говорят об обратном.

Рекомендации ученых

На основе полученных данных специалисты из четырех британских университетов (Университета Лидса, Университета Лидс Тринити, Астонского университета и Лафборского университета) рекомендуют полностью исключить регулярное и преднамеренное использование экранов детьми до двух лет. Ученые призывают пересмотреть рекомендации, которые утверждают, будто экранные технологии подходят «для любого возраста», или поощряют совместное использование устройств с младенцами.

Эксперт по зависимому поведению из Лафборского университета Ричард Джеймс пояснил, что из-за отсутствия четких указаний родители «поневоле приучают детей и младенцев к нездоровым привычкам и формируют у них нездоровые отношения с экранными устройствами».