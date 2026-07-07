Провальный документальный фильм о Мелании принес Трампу $10,7 млн

Президент США Дональд Трамп получил $10,7 млн лицензионных выплат за документальный фильм «Мелания», посвященный первой леди Мелании Трамп. Об этом говорится в его ежегодной финансовой декларации за 2025 год.

Фильм режиссера Бретта Рэтнера рассказывает о жизни Мелании Трамп в период подготовки семьи к возвращению в Белый дом. Права на картину приобрела Amazon MGM Studios за $40 млн. Еще около $35 млн было направлено на продвижение и прокат.

Несмотря на объем инвестиций, мировые кассовые сборы фильма составили $16,6 млн. После завершения кинопроката картина стала доступна на стриминговом сервисе Prime Video.

Согласно декларации, Дональд Трамп также получил $521 тыс. лицензионных выплат за мемуары первой леди. NFT и другие цифровые коллекционные проекты, связанные с именем Мелании Трамп, принесли семье около $6 млн.

Общий доход Дональда Трампа в 2025 году превысил $2,2 млрд. Около $1,4 млрд пришлось на криптовалютные проекты семьи.

Сделка Amazon MGM Studios по покупке фильма вызвала общественную дискуссию. Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что компания могла стремиться таким образом заручиться поддержкой администрации Трампа. В Amazon отвергли эти обвинения, подчеркнув, что права были приобретены по итогам конкурентных торгов и исходя исключительно из коммерческих соображений. Позже аналогичную позицию подтвердил основатель компании Джефф Безос.