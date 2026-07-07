Криштиану Роналду подтвердил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что текущий чемпионат мира 2026 года станет для него заключительным мировым первенством в карьере.

«Последний чемпионат мира… В конечном счёте остаются люди. Люди, которым мы нравимся, люди, которым мы можем подарить особенные моменты. И я вижу людей, которые работают рядом с нами. Это потрясающие воспоминания. Нужно просто наслаждаться каждым моментом. Да, это будет мой последний чемпионат мира. Нужно насладиться им», — приводит слова Роналду AS.

Португалец подчеркнул, что играет исключительно из любви к футболу и уйдет с чистой совестью независимо от итогового исхода матча с Испанией, добавив, что не испытывает давления из-за необходимости побеждать.

Текущий мундиаль является уже шестым в карьере португальского форварда. Ранее в составе национальной сборной он становился победителем Евро-2016, а также дважды выигрывал Лигу наций УЕФА (2019, 2025). Высшим же достижением Роналду на чемпионатах мира остается четвертое место, завоеванное в 2006 году.

Заявление прозвучало в преддверии матча 1/8 финала, в котором сборная Португалии встретится со сборной Испании. Встреча запланирована на 6 июля и начнется в 00:00 по ашх.

Напомним, что стадия 1/8 финала мирового первенства завершится 7 июля, после чего пройдут четвертьфиналы (9–11 июля) и полуфиналы (14–15 июля). Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а имя нового чемпиона мира определится в финале 19 июля в Нью-Йорке.