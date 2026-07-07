В Туркменистане на этой неделе ожидается малооблачная и жаркая погода

Служба по гидрометеорологии Министерства охраны окружающей среды Туркменистана сообщает о прогнозе погоды в стране на текущую неделю. В велаятах и столице ожидается малооблачная и жаркая погода.

Ахалский велаят: Малооблачная погода. Ветер сменит направление с северо-западного на восточное, скорость 8–13 м/с, с порывами до 11–16 м/с.

Температура ночью от +21…+26 °C до +25…+30 °C, днём от +34…+39 °C до +38…+43 °C.

Балканский велаят: Переменная облачность, во второй половине недели ожидается небольшой дождь. Ветер сменит направление с северо-западного на юго-восточное, скорость 9–14 м/с, с порывами до 12–17 м/с.

Температура ночью от +20…+25 °C до +24…+29 °C, днём +37…+42 °C, в прибрежных этрапах +30…+35 °C.

Дашогузский велаят: Малооблачная погода, в начале недели — переменная облачность. Ветер северо-восточный, скорость 7–12 м/с, с порывами до 10–15 м/с.

Температура ночью от +19…+24 °C до +22…+27 °C, днём от +32…+37 °C до +37…+42 °C.

Лебапский велаят: Малооблачная погода. Ветер северо-восточный, скорость 8–13 м/с, с порывами до 11–16 м/с.

Температура ночью от +19…+24 °C до +24…+29 °C, днём от +33…+38 °C до +38…+43 °C.

Марыйский велаят: Малооблачная погода. Ветер северо-восточный, скорость 7–12 м/с, с порывами до 11–16 м/с.

Температура ночью от +20…+25 °C до +24…+29 °C, днём от +34…+39 °C до +38…+43 °C.

Ашхабад: Малооблачная погода. Ветер сменит направление с северо-западного на восточное, скорость 10–13 м/с, с порывами до 14–16 м/с.

Температура ночью от +24…+26 °C до +27…+29 °C, днём от +37…+39 °C до +40…+42 °C.