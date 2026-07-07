А так можно было?: ФИФА отложила бан форварда сборной США после звонка Трампа

На чемпионате мира 2026 года разгорелся скандал. Нападающему сборной США Фоларину Балогуну отложили дисквалификацию после звонка президента Дональда Трампа в ФИФА.

Отмечается, что американский лидер лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть наказание футболиста. Игрок получил прямую красную карточку на 64-й минуте матча 1/16 финала против Боснии и Герцеговины за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Изначально информация о звонке Трампа появилась в соцсетях от журналиста Бена Джейкобса, но позже разговор подтвердили в Белом доме.

В результате ФИФА приняла решение отложить дисквалификацию футболиста. Балогун сможет сыграть в матче 1/8 финала против сборной Бельгии. Красную карточку не отменили, но Дисциплинарный комитет применил статью 27 Дисциплинарного кодекса, заменив наказание на условное с испытательным сроком в один год. Если форвард повторит нарушение, ему придется отбыть дисквалификацию.

Балогун забил на турнире 3 гола (два Парагваю и один Боснии) и является лучшим бомбардиром своей команды.

Реакция Бельгии: протест и обвинения в нарушении правил

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) выразила официальный протест, заявив, что потрясена происходящим. В федерации отметили, что решение ФИФА прямо противоречит статье 10.5 Регламента ЧМ и статье 66.4 Дисциплинарного кодекса, где прописан автоматический пропуск следующего матча после удаления.

Бельгийцы подчеркнули, что автоматический характер бана подтверждался в циркуляре ФИФА №16 от 12 мая 2026 года и на всех предматчевых совещаниях турнира. Сейчас RBFA изучает варианты дальнейших юридических действий.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия язвительно прокомментировал ситуацию, отметив, что не знал о существовании «Дня дурака» 5 июля на чемпионате мира, и добавил, что такое решение принято впервые в истории турниров.

Позиция США и реакция футбольного сообщества

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поддержал решение ФИФА, назвав его справедливым. По его мнению, фол Балогуна был непреднамеренным и не заслуживал удаления, а команда и так пострадала, отыграв более 30 минут в меньшинстве. Почеттино добавил, что приостановка санкций — это не экстраординарное событие и подобные прецеденты уже случались.

«Моя реакция такая же, как и у всех. Я люблю спорт и верю в его этическую чистоту. Мы приветствуем это решение. 99% людей считают, что красная карточка была показана несправедливо… Я знаю и очень уважаю Руди. Он отличный тренер и замечательный человек. Разумеется, он должен защищать интересы своей команды», – сказал Почеттино.

Капитан американцев Кристиан Пулишич согласился с тренером, отметив, что на турнире были эпизоды гораздо страшнее.

Сами игроки США узнали о новости из соцсетей по пути на тренировку.

«Многие решили, что это ИИ», – признался защитник Крис Ричардс.

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл в свою очередь согласился, что красной карточки в том эпизоде «не было», но раскритиковал ФИФА за внезапное изменение правил в обход регламента:

«Эта история дурно пахнет, давайте будем откровенны. Но хуже всего то, что должна существовать система пересмотра таких решений. Я, честно говоря, не считал, что это была красная карточка, но должен быть механизм, позволяющий ее отменить. А если такого механизма нет, и при этом ФИФА ни с того ни с сего вдруг решает позволить игроку выйти на поле, хотя правила для всех одинаковы, – я бы просто кипел от ярости на месте Бельгии или любой другой команды на турнире, у которой удалили игрока, пусть даже это решение и кажется спорным. Удивлен ли я? Нет, не особо».

Матч США – Бельгия пройдет в Сиэтле, на стадионе «Люмен Филд». Игра начнется 7 июля утром в 5:00.