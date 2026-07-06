Rolls-Royce выпустил Phantom в морском стиле. Он вдохновлен парусными регатами

Компания Rolls-Royce представила эксклюзивную версию флагманского седана Phantom под названием Regatta. Автомобиль, вдохновленный парусными регатами южного побережья Англии, построен на базе удлиненного Phantom Extended.

Длина седана составляет 5982 мм, что почти на 25 см больше, чем у Cadillac Escalade ESV. Кузов автомобиля вручную окрашен в два цвета — Regatta Blue и English White. По замыслу, линия разделения оттенков отсылает к ватерлинии парусной яхты. Образ дополняют полированные 22-дюймовые колесные диски.

Морская тематика нашла воплощение и в интерьере. Передняя часть салона отделана темно-синей кожей с белой контрастной строчкой, двухцветным рулевым колесом и декоративной композицией ручной работы на передней панели. Задние сиденья обтянуты белой кожей Grace White с темно-синей окантовкой.

Откидные столики для задних пассажиров выполнены в стиле палубы яхты. На изготовление каждого уходит около 120 часов, используются 16 пластин королевского ореха и вставки из черного боливара.

Среди других особенностей — подсвечиваемые дверные панели и потолок Starlight Headliner с 1307 оптоволоконными элементами, воспроизводящими рисунок приливных течений вокруг острова Уайт.

Технически Phantom Regatta не отличается от стандартного Phantom Extended. Автомобиль оснащен 6,75-литровым двигателем V12 мощностью 571 л.с. и крутящим моментом 900 Н·м. Разгон до 96 км/ч занимает 5,2 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.