NASA впервые попытается прямо на орбите поймать и спасти падающий спутник

NASA совместно со стартапом Katalyst Space Technologies запустило роботизированный аппарат Link. Цель этой уникальной миссии — спасти научную обсерваторию Swift стоимостью около 500 миллионов долларов.

В случае успеха спутник сможет проработать еще несколько лет, избежав схода с орбиты, который прогнозировался на конец 2026 года.

Старт миссии состоялся над Тихим океаном с помощью ракеты Pegasus, которую сбросили с борта самолета Lockheed L-1011 TriStar (принадлежит компании Northrop Grumman). До этого запуск неоднократно откладывали из-за плохой погоды и необходимости проведения технических проверок ракеты-носителя.

Роботизированный аппарат Link проведет около месяца в пути, сближаясь с Neil Gehrels Swift Observatory. Данная обсерватория находится в космосе с 2004 года и занимается исследованием далёких галактик, чёрных дыр и гамма-всплесков.

На завершающей стадии полета Link задействует три свои роботизированные руки-манипулятора, чтобы аккуратно поймать обсерваторию. После захвата аппарату потребуется 60 дней, чтобы поднять орбиту Swift на высоту приблизительно 600 километров.

Главная сложность заключается в том, что у обсерватории Swift нет собственных двигателей. Из-за этого она постепенно снижается под воздействием сопротивления верхних слоев земной атмосферы. Специалисты оценивали вероятность того, что без посторонней помощи спутник полностью сойдет с орбиты к концу текущего года, примерно в 90%.

На создание аппарата Link ушло всего 9 месяцев, а стоимость контракта с NASA составила 30 миллионов долларов. Данный проект также служит практической демонстрацией новых технологий для будущего обслуживания космических спутников прямо на орбите.