Google вконец проиграла антимонопольное дело в ЕС и выплатить штраф $4,67 млрд

Европейский суд окончательно оставил в силе решение Европейской комиссии по антимонопольному делу против Google. Компания обязана выплатить штраф в размере 4,67 млрд долларов за злоупотребление доминирующим положением операционной системы Android.

Штраф был наложен Европейской комиссией в 2018 году. Регулятор пришел к выводу, что Google предоставляла своим приложениям несправедливое преимущество благодаря соглашениям с производителями смартфонов.

Google пыталась оспорить решение в судебной системе Евросоюза, однако Европейский суд отклонил апелляцию. Поскольку эта инстанция является последней в судебной системе ЕС, дальнейшее обжалование невозможно.

В компании заявили, что решение суда не учитывает значительные инвестиции Google в обеспечение открытости и совместимости Android.