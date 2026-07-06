Domino’s Pizza, KFC и Bethesda троллят Sony за отказ от выпуска игр на дисках

После официального заявления компании Sony о прекращении выпуска игр на физических дисках для консолей PlayStation с января 2028 года, крупные бренды фастфуда решили пошутить над этим решением, объявив о переходе на «виртуальное» меню.

Британское подразделение Domino’s Pizza UK опубликовало шуточное заявление о том, что с 1 апреля 2027 года прекратит производство настоящих пицц и полностью перейдет в цифровой формат. Представители сети отметили:

«Потребители смогут скачать полный ассортимент кодов наших вкуснейших пицц и, используя силу воображения, наслаждаться ими исключительно в виртуальном виде».

К шуточной акции присоединился и испанский аккаунт сети KFC. В их социальных сетях появилось сообщение, что компания отказывается от выдачи физической еды в ресторанах уже с сегодняшнего дня, а клиенты смогут получить продукцию исключительно через мобильное приложение в виде картинок формата PNG.

Помимо ресторанных сетей, на новость отреагировал разработчик видеоигр Bethesda (создатели серии The Elder Scrolls). В день анонса от Sony студия опубликовала видеоролик в честь релиза ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion на консоли Nintendo Switch 2. В нем один из персонажей берет у игрока картридж и говорит, что на героя «всегда можно положиться».