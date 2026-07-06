ЧМ-2026: Марокко громит хозяев турнира, Мбаппе не отстает от Месси

Стартовали матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, и один из хозяев турнира уже покинул соревнование.

Канада – Марокко 0:3. Ночь желтых карточек и конец канадской сказки

Сборная Канады завершила свое выступление, крупно уступив Марокко на стадионе «Эн-Эр-Джи» в Хьюстоне (США). Встречу обслуживала английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Игра с самого начала пошла в агрессивном русле — обе команды сделали ставку на жесткие единоборства. Это привело к частым потерям мяча и многочисленным нарушениям. Только в первом тайме главный судья показал 6 желтых карточек, а всего за матч их набралось 8.

Все голы были забиты во второй половине встречи.

На 50-й минуте Ашраф Хакими исполнил штрафной удар с правого фланга и сделал передачу в центр. Аззедин Унаи подхватил мяч на линии штрафной площади и стрельнул в ворота.

На 82-й минуте Унаи оформил дубль. На этот раз результативный пас, пусть и с трудом, с правого фланга отдал Браим Диас.

Спустя три минуты счет едва не стал 0:3, но канадскую сборную спасла перекладина. Тем не менее, в концовке встречи марокканцы все таки вколотили третий гол.

Канадцы увлеклись штурмом и бросили в атаку даже своего вратаря Максима Крепо. Марокканцы воспользовались этим и убежали в контратаку. Браим Диас с правого фланга перевел мяч на ход бегущему слева Суфьян Рахими, который хладнокровно поразил дальний угол ворот.

Марокко победил со счетом 3:0 и стал первым четвертьфиналистом турнира.

Парагвай – Франция 0:1. Тяжелая победа французов и рекорд Мбаппе

Вторым участником 1/4 финала стала сборная Франции, которая в непростом матче переиграла Парагвай на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Главным арбитром встречи выступил Ильгиз Танташев из Узбекистана.

Французы владели игровым преимуществом, но исход встречи решился лишь в заключительной трети матча благодаря вмешательству VAR.

На 65-й минуте в штрафной площади Парагвая защитник Гомес сыграл грубо и ударил по ноге Дуэ, пытавшегося пойти в обыгрыш. Судья поначалу проигнорировал этот момент. Парагвайцы даже успели убежать в стремительную контратаку, после которой у их нападающего Мигеля Альмирона свело ногу, и он остался лежать на газоне.

Только после завершения этого эпизода арбитра пригласили к монитору. Изучив повтор, судья назначил 11-метровый удар.

Пенальти точно реализовал Килиан Мбаппе. Этот гол стал для французского нападающего седьмым на текущем турнире. В гонке бомбардиров он сравнялся с Лионелем Месси.

Кроме того, французский голеадор стал первым игроком в истории, которому удалось забить минимум по три гола на стадии плей-офф в трех разных чемпионатах мира.

Франция оформляет путевку в следующий раунд, где 10 июля в 01:00 встретится со сборной Марокко.

Ближайшие матчи 1/8 финала ЧМ-2026:

Бразилия – Норвегия (Ист-Ратерфорд) — 6 июля в 01:00;

(Ист-Ратерфорд) — 6 июля в 01:00; Мексика – Англия (Мехико) — 6 июля в 05:00.

Топ-10 бомбардиров ЧМ-2026 на текущий момент: