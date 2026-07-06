Турция намерена присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и изменить законодательство о государственных закупках для расширения экономического сотрудничества с Европейским союзом. Об этом сообщил министр финансов страны Мехмет Шимшек по итогам переговоров с еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом.

По словам министра, Турция уже направила письмо о намерениях присоединиться к SEPA.

«Мы делаем важный шаг в направлении финансовой интеграции. Турция направила письмо о намерениях присоединиться к SEPA, единой зоне платежей в евро. По завершении этого процесса трансграничные платежи станут быстрее, дешевле и безопаснее для предприятий и граждан обеих сторон», – написал Шимшек в соцсети Х.

Он также сообщил, что власти подготовят изменения в закон о государственных закупках, чтобы обеспечить равные условия для компаний из стран ЕС на турецком рынке.

Министр отметил, что Турция и Европейский союз сталкиваются с общими задачами, среди которых восстановление конкурентоспособности, укрепление энергетической безопасности, снижение стратегической зависимости и внедрение инноваций.

По его словам, модернизация Таможенного союза остается одним из стратегических приоритетов. Расширение его действия на сферу услуг, сельское хозяйство, государственные закупки и цифровую торговлю, по оценке турецкой стороны, может создать дополнительный торговый потенциал объемом около 400 млрд евро.

Кроме того, в ходе переговоров представители Турции и ЕС обсудили необходимость более активного привлечения частного капитала для финансирования будущих инвестиционных проектов.