Тимоти Шаламе и Селена Гомес озвучили влюбленных в новом мультфильме «Not Alone»

Universal Pictures представила дебютный тизер-трейлер анимационной картины «Not Alone» («Не одни») от студии Illumination, подарившей зрителям «Гадкого я» и «Миньонов». Мировая премьера запланирована на 16 апреля 2027 года.

В центре истории — замкнутый механик Джо, который ведет одинокий образ жизни и строит ракеты, и астроботаник Фрэн. Вместе они работают над созданием первой в мире ракеты на растительном топливе, и в процессе совместного труда между героями зарождаются взаимные чувства.

Их планы оказываются под угрозой, когда в доме Джо находят убежище трое крошечных беглых пришельцев — Данк, Уэлли и Ширм. Инопланетяне скрываются от космического полицейского Зандро и быстро понимают, что экологичная ракета влюбленной пары — это их единственный способ вернуться на родную планету.

Главных героев, Джо и Фрэн, озвучили Тимоти Шаламе и Селена Гомес. Голоса забавной троице пришельцев подарили Роб Брайдон, Дайана Морган и Джейми Деметриу. Образ космического полицейского примерил на себя звезда сериала «Тед Лассо» Бретт Голдстайн.

Ранее о том, что Шаламе примет участие в новом проекте Illumination, сообщали источники издания Feature First. По их сведениям, «Not Alone» задуман как романтическая комедия в духе знаменитого пиксаровского мультфильма «Вверх». Инсайдеры также отмечали, что тизер новинки будут крутить в кинотеатрах перед показами ленты «Миньоны и монстры».

Отметим, что «Миньоны и монстры» стартовали в мировом прокате 1 июля.