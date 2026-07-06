Куртка основателя Nvidia будет продана на аукционе Sotheby’s

Популярность основателя и бессменного руководителя компании Nvidia Дженсена Хуанга уже давно вышла за рамки индустрии высоких технологий. Известный аукционный дом Sotheby’s решил использовать этот медийный статус в благотворительных целях и выставляет на торги черную кожаную куртку бренда Tom Ford, принадлежащую главе технологического гиганта.

Ожидаемая стоимость лота составляет от $40 000 до $60 000.

Кожаные куртки стали визитной карточкой Хуанга — в них он регулярно появляется на большинстве презентаций и отраслевых мероприятий, делая исключение в виде строгого делового костюма только для официальных правительственных переговоров. Окружающие знают о такой особенности директора Nvidia, поэтому многие куртки он получает в подарок от партнеров или сам дарит их коллегам.

Выставляемая на аукцион куртка — это не просто новая вещь. В аннотации указано, что она была в активном употреблении: именно в ней Дженсен Хуанг выступал в октябре 2023 года на совместной конференции Foxconn и Nvidia в Тайбэе.

На подкладке изделия золотистым маркером нанесен автограф главы компании, подлинность которого, как и самой куртки, официально подтверждена экспертами. Розничная цена новой куртки этой модели в магазинах составляет около $9 000, но богатая история лота должна существенно поднять итоговую стоимость.

Организатором торгов выступил венчурный фонд Long Journey Ventures, предоставивший куртку для аукциона. Все вырученные от продажи средства будут направлены в благотворительную организацию The Edge Institute, которая занимается поддержкой и развитием духа инноваций среди инженеров и представителей творческих профессий.