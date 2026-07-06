В Мюнхене отключают фонтаны и перестанут мыть окна из-за дефицита воды

Власти Мюнхена ввели меры по экономии воды на фоне аномальной жары и возникшего дефицита водных ресурсов. В городе отключат часть фонтанов, сократят время работы других и временно приостановят некоторые хозяйственные работы.

Из 150 городских фонтанов 10 будут полностью отключены, а время работы еще 56 сократят с 14 до 10 часов в сутки. Также временно прекратят мойку окон.

Мэр Мюнхена Доминик Краузе сообщил о создании рабочей группы по борьбе с дефицитом воды. По его словам, город «столкнулся с исключительной ситуацией, не имеющей прецедентов с 1970-х годов».

Жителям рекомендовано сократить потребление воды: отказаться от мытья автомобилей, по возможности принимать душ вместо ванны и не наполнять детские бассейны. Пока эти меры носят рекомендательный характер. Власти не исключают введения дополнительных ограничений, если ситуация не улучшится.

Этим летом ряд европейских стран, среди которых Франция, Испания, Италия, Великобритания и Германия, столкнулся с аномальной жарой. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 21 июня в Европе зарегистрировано более 1,3 тысячи смертей, связанных с высокой температурой воздуха.