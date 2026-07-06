В Калифорнии потратят $9 млн, чтобы уничтожить персиковые деревья: в чем они провинились?

Фермеры в американском штате Калифорния вынуждены пойти на радикальный шаг — уничтожение около 420 тысяч персиковых деревьев с плотной косточкой. Причиной кризиса стало закрытие заводов Del Monte Foods, одного из крупнейших и старейших игроков на рынке переработки, работавшего на протяжении 139 лет.

В июле прошлого года компания подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11, а в апреле текущего года окончательно остановила свои предприятия в Модесто и Хьюсоне.

Для местных аграриев, у многих из которых были подписаны долгосрочные 20-летние контракты с Del Monte, это решение стало сокрушительным ударом. Потеря ключевого покупателя оставила без работы сотни заводских рабочих, а общие потери доходов самих фермеров могут достигнуть астрономической суммы в $550 млн.

Чтобы спасти фермеров от окончательного разорения, федеральные власти США выделили экстренную помощь в размере до $9 млн. О пакете мер объявили сенатор Адам Шифф, а также члены Палаты представителей Майк Томпсон и Дэвид Валадао.

Зачем тратить $9 млн на уничтожение садов?

Федеральные власти США выделили эту экстренную сумму на компенсацию расходов по выкорчевыванию деревьев (около 3000 акров) со следующими целями:

Остановка падения цен: Ликвидация 50 тысяч тонн персиков предотвратит перенасыщение рынка. Минимизация убытков: Уничтожение садов убережет аграриев от дополнительных потерь в $30 млн на сбор ненужного урожая. Освобождение земель: Выкорчевывание позволит фермерам оперативно переключиться на другие рентабельные культуры.

Все работы необходимо завершить до окончания сезона сбора урожая (сентябрь), чтобы не допустить гниения невостребованных плодов на ветках.