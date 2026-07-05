TikTok урегулировал иск с подростком, обвинившим соцсети в пагубном влиянии на психику

TikTok достиг мирового соглашения с 15-летним подростком, который обвинил платформу в нанесении вреда своему психическому здоровью. Детали соглашения пока не согласованы, пишет NBC News.

Дело рассматривается в суде штата Калифорния. Подросток, известный по инициалам RKC, подал иск не только к TikTok, но и к YouTube, Instagram и Snapchat.

По словам истца, он начал пользоваться социальными сетями примерно в восьмилетнем возрасте. Подросток утверждает, что у него сформировалась зависимость от платформ. Из-за этого он стал плохо спать, страдал от депрессии и тревожности. Три года назад он начал посещать психотерапевта.

Требования, выдвинутые подростком, не раскрываются. Ранее мирового соглашения с ним уже достиг YouTube. Рассмотрение исков в отношении остальных ответчиков с участием присяжных должно начаться 27 июля в Верховном суде Лос-Анджелеса.