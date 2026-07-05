Ямаль против Роналду, Месси против Салаха, Холанд против Бразилии: пары 1/8 финала

23-й по счету чемпионат мира по футболу вступает в самую жаркую фазу. Позади осталась стадия 1/16 финала, и теперь определились все пары команд, которые сразятся в 1/8 финала.

Одним из самых ожидаемых и захватывающих поединков для болельщиков станет матч между сборными Португалии и Испании, где на поле сойдутся 18-летний Ламин Ямаль и 41-летний Криштиану Роналду. Эта встреча пройдет в ночь на 7 июля в Арлингтоне.

Месси и Ко. на следующей стадии предстоит встреча с египтянами во главе с Мохаммедом Салахом.

Также в центре внимания любителей футбола окажется противостояние «пентакампеонов» и «викингов» – сборных Бразилии и Норвегии.

Стоит отметить, что до этой стадии дошли все хозяева турнира – США, Канада и Мексика. Но теперь им противостоят действительно сложнейшие соперники.

Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2026