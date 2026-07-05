Трампу подарили золотой перстень с 396 драгоценными камнями в честь 250-летия США

Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC) изготовил для президента США Дональда Трампа золотой перстень Freedom 250, посвященный 250-летию независимости страны. По оценке двух независимых ювелиров, стоимость украшения составляет от 25 до 35 тысяч долларов, пишет Associated Press.

Перстень выполнен из 18-каратного золота антверпенским ювелиром Давидом Готлибом. Он украшен 321 бриллиантом, 56 сапфирами, 13 изумрудами и шестью рубинами. Из драгоценных камней выложены изображение орла со щитом и оливковой ветвью, цифра «250» и надпись «250 лет США».

На внутренней стороне выгравирована фраза: «Изготовлено в Антверпене для Дональда Джона Трампа».

AWDC передал подарок послу США в Бельгии Биллу Уайту, который и вручит его американскому президенту. По данным Associated Press, Трамп пока не получил перстень. В видеообращении он поблагодарил представителей Антверпена за подарок.

Глава AWDC Исидор Мёрсель заявил, что украшение символизирует партнерские отношения между сторонами.

Источник отмечает, что подарок также связан с отменой повышенных пошлин на импорт алмазов из Антверпена, введенных администрацией Трампа в 2025 году. После переговоров поставки бельгийских алмазов стоимостью более 2 млрд долларов в год были освобождены от этих ограничений.