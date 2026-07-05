Президент Туркменистана поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости США

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости США. Об этом сообщает TDH.

В послании отмечается, что Туркменистан высоко ценит сотрудничество со Штатами, основанное на принципах взаимного уважения и доверия.

Глава Туркменистана подтвердил готовность и впредь прилагать необходимые усилия для дальнейшего развития конструктивного диалога и взаимовыгодного партнёрства, отвечающего интересам народов двух стран.

Пользуясь возможностью, Сердар Бердымухамедов пожелал Трампу крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу США — мира, дальнейшего прогресса и процветания.

День независимости США отмечается 4 июля. В этот день в 1776 году представители 13 британских колоний приняли Декларацию независимости, провозгласив создание нового государства — Соединённых Штатов Америки.