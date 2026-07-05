«Не ждите»: Гутерриш призвал правительства немедленно ограничить ИИ правилами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мировому сообществу с требованием оперативно создать международные правила регулирования искусственного интеллекта.

Заявление прозвучало в Нью-Йорке на презентации дебютного доклада Независимой международной научной группы по ИИ, функционирующей под эгидой ООН.

«Мы больше не можем говорить, что не знали. Что мы сделаем с этими знаниями – теперь зависит от всех нас», – констатировал Гутерриш.

Глава организации подчеркнул, что в состав группы входят 40 авторитетных ученых со всего мира. Этот независимый орган создан для отделения фактов от фальсификаций и предоставления объективной оценки влияния технологий. Доклад уже передан правительствам стран-участниц ООН.

Гутерриш отметил, что при правильном векторе развития ИИ способен стать мощным драйвером в медицине, образовании и экологии. Однако отсутствие единых правил лишает общество возможности контролировать технологию.

«Поэтому мой призыв к правительствам прост: не ждите», – подытожил генсек.

Следующим этапом станет Глобальный диалог по вопросам управления ИИ, намеченный на 6–7 июля в Женеве, где научные выводы планируют перевести в плоскость международных политических решений.

Выводы ученых и скрытые угрозы

Доклад анализирует влияние ИИ на безопасность, экономику, права человека, культуру, экологию и защиту детей. Сопредседатель научной группы Йошуа Бенджио предупредил, что возможности систем ИИ растут гораздо быстрее, чем понимание механизмов их работы учеными и способность государств реагировать на новые вызовы.

«Появляется все больше свидетельств того, что системы искусственного интеллекта способны обманывать. Современная наука пока не может гарантировать, что по мере роста их возможностей их использование не приведет к катастрофических последствиям – самостоятельно или в результате злонамеренного использования», – заявил Бенджио.

Другой сопредседатель группы, лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса, добавила, что текущие коммерческие силы, развивающие ИИ, не могут гарантировать выгоду для всего человечества, а риски для безопасности слишком высоки.

Специальный посланник Генсека ООН по цифровым технологиям Амандип Сингх Гилл акцентировал внимание на том, что ИИ не борется с неравенством автоматически. По его словам, технологические блага сейчас получают лишь развитые сообщества с готовыми институтами и кадрами. В противном случае ИИ рискует спровоцировать массовую потерю рабочих мест, усилить зависимость отстающих регионов и усугубить социальное расслоение.