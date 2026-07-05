Конкурс молодых разработчиков «Цифровое решение – 2026» пройдет по 7 направлениям
В Туркменистане планируется объявить конкурс инновационных проектов «Цифровое решение – 2026», направленный на поддержку молодых разработчиков программного обеспечения и инновационных технологий. Об этом объявили на заседании Кабинета министров, сообщает TDH.
Конкурс пройдет по семи номинациям:
- Искусственный интеллект,
- Робототехника и автоматизация,
- Цифровая медицина,
- Образование и электронное обучение,
- Smart City,
- Умные сельскохозяйственные технологи»,
- Система услуг.
Итоги конкурса планируется подвести в рамках международной выставки и научной конференции «Türkmentel – 2026». Представленные проекты предполагается использовать при внедрении цифровой экономики и в производственных процессах различных отраслей.