Конкурс молодых разработчиков «Цифровое решение – 2026» пройдет по 7 направлениям

Ýaşlaryň arasynda «Sanly çözgüt — 2026» innowasion taslamalaryň bäsleşigi geçiriler - 1

В Туркменистане планируется объявить конкурс инновационных проектов «Цифровое решение – 2026», направленный на поддержку молодых разработчиков программного обеспечения и инновационных технологий. Об этом объявили на заседании Кабинета министров, сообщает TDH.

Конкурс пройдет по семи номинациям:

  • Искусственный интеллект,
  • Робототехника и автоматизация,
  • Цифровая медицина,
  • Образование и электронное обучение,
  • Smart City,
  • Умные сельскохозяйственные технологи»,
  • Система услуг.

Итоги конкурса планируется подвести в рамках международной выставки и научной конференции «Türkmentel – 2026». Представленные проекты предполагается использовать при внедрении цифровой экономики и в производственных процессах различных отраслей.