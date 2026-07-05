В Китае создали «умную кожу» для зданий. Она устраняет «мертвые зоны» сотовой связи

Китайские ученые разработали технологию «умной кожи» для зданий, которая позволяет устранять зоны со слабым сигналом сотовой связи и одновременно отслеживать перемещение людей с точностью до 10 сантиметров. Об этом сообщает South China Morning Post.

Разработку создали специалисты Юго-Восточного университета в Нанкине. Она получила название Distributed Integrated Sensing and Communication Metasurface (DISACM).

Технология представляет собой интеллектуальную метаповерхность, способную изменять направление отражения радиоволн. Благодаря этому стены, колонны и другие элементы зданий становятся управляемыми ретрансляторами сигнала.

Помимо улучшения качества связи, система выполняет функции радиолокационного датчика. Она определяет местоположение людей и фиксирует их перемещение без использования камер или специальных сенсоров. По мнению разработчиков, это может повысить безопасность на промышленных объектах и в других потенциально опасных зонах.

Во время испытаний в условиях «умного города» исследователи установили десять модулей DISACM на фасаде здания. После запуска уровень сигнала в проблемных зонах увеличился на 10–20 дБ, а скорость беспроводной передачи данных достигла 400 Мбит/с. Одновременно система вела подсчет людей и отслеживала их передвижение.

О разработке впервые сообщили в журнале Nature около года назад, а этой весной технология получила золотую медаль на Международной выставке изобретений в Женеве. До коммерческого внедрения системе предстоит пройти стандартизацию, масштабные испытания и проверку работы в реальных сетях.