Второе заседание Туркмено-таджикского делового совета пройдет в Душанбе

Второе заседание Туркмено-таджикского делового совета состоится в городе Душанбе (столице Таджикистана). Туркменская сторона активно готовится к мероприятию, сообщил вице-премьер Нокергулы Атагулыев на заседании правительства в пятницу, передает TDH.

Основной целью совета является дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Таджикистаном. В заседании планируется участие представителей министерств и отраслевых ведомств Туркменистана, Торгово-промышленной палаты, а также членов Союза промышленников и предпринимателей.

В связи с подготовкой к мероприятию вице-премьер представил на рассмотрение главы государства соответствующее предложение. Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан последовательно развивает торгово-экономическое сотрудничество с зарубежными странами, и поручил обеспечить высокий организационный уровень проведения второго заседания Туркмено-таджикского делового совета.