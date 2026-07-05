«Аэрофлот» и «Белавиа» открыли продажу единых билетов в Туркменистан через Минск

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» в партнерстве с белорусской авиакомпанией «Белавиа» запустил продажу единых билетов в Международный аэропорт города Туркменбаши с пересадкой в Минске. Программа заработала в июле 2026 года в рамках интерлайн-соглашения между перевозчиками.

Как это устроено

Рейс состоит из двух отрезков. Перелет из Москвы в Минск выполняет «Аэрофлот», а стыковочный рейс из Минска в Туркменбаши — «Белавиа».

Из-за специфики направления все билеты на рейсы в Туркменистан и обратно продаются исключительно по тарифам, в которые уже включен багаж.

Вы регистрируетесь один раз в начальной точке путешествия и сразу получаете посадочные талоны на оба рейса.

Багаж оформляется до конечного пункта назначения. Пассажирам не придется забирать и заново сдавать его в Минске, перегрузка происходит автоматически.

На текущем этапе онлайн-регистрация и выбор дополнительных услуг через интернет для этих совместных рейсов недоступны. Регистрацию необходимо проходить лично на стойке в аэропорту вылета.

Узнать актуальное расписание полетов, забронировать и приобрести единые билеты можно в собственных офисах продаж, на официальном сайте или в мобильном приложении авиакомпании «Аэрофлот».

Отметим, что помимо Туркменистана, в рамках этого же соглашения перевозчики запустили аналогичные единые билеты в Грузию (Тбилиси, Кутаиси, Батуми) и Израиль (Тель-Авив).