Американский авторынок установил новый ценовой рекорд, но продажи не падают

Средняя стоимость сделки по покупке нового автомобиля в США достигла рекордных 51 974 долларов. Об этом свидетельствуют данные Catalyst IQ.

Предыдущий максимум был превышен 26 июня 2026 года, когда индекс Catalyst IQ Vehicle Price and Inventory Tracker достиг 51 820 долларов, превысив рекорд июля 2023 года на один доллар. Спустя четыре дня показатель вырос до нового исторического максимума — 51 974 долларов.

Наиболее заметный рост цен за год зафиксирован в сегменте среднеразмерных премиальных кроссоверов и SUV, где средняя стоимость увеличилась на 3 204 доллара. Полноразмерные пикапы подорожали на 2 296 долларов, массовые среднеразмерные кроссоверы — на 952 доллара, тогда как седаны прибавили лишь 262 доллара.

При этом отдельные категории автомобилей стали дешевле. Цены на кабриолеты снизились на 9,8%, на минивэны — на 3,2%. Снижение также отмечено у полноразмерных SUV, крупных люксовых внедорожников и премиальных вэнов.

По данным Catalyst IQ, на стоимость автомобилей влияют изменения производственных и логистических цепочек. Автопроизводители переносят выпуск отдельных моделей ближе к рынку Северной Америки или меняют производственные площадки, что сопровождается дополнительными затратами.

Несмотря на рекордный рост цен, спрос на новые автомобили остаётся высоким. Аналитики отмечают, что машины продаются быстрее, а дилеры и производители пока не сталкиваются со снижением интереса покупателей, поэтому масштабного увеличения скидок на рынке не ожидается.