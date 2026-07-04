OpenAI предлагает передать администрации Трампа 5% своих акций

Компания OpenAI (разработчик ChatGPT) выступила с предложением передать под контроль администрации президента США 5% своих акций. Об этом сообщает издание Financial Times.

По словам главы компании Сэма Альтмана, такой шаг является оптимальным способом разделить с американским правительством экономические выгоды от стремительного прогресса в сфере искусственного интеллекта. Альтман считает, что эти ценные бумаги необходимо направить в специализированный государственный фонд, который будет получать и в дальнейшем распределять дивиденды.

При этом OpenAI призывает последовать своему примеру и другие ИИ-компании. Инициатива распространяется как на публичные корпорации, которые уже торгуются на бирже, так и на непубличные стартапы, еще не проводившие IPO (к которым относится и сама OpenAI). На данный момент неизвестно, поддержал ли кто-то еще из участников рынка эту идею.

Журналисты Financial Times подчеркивают, что безвозмездная передача доли может помочь OpenAI выстроить конструктивные отношения с администрацией Дональда Трампа. Белый дом в последнее время оказывает всё более серьезное давление на разработчиков искусственного интеллекта.

В качестве примера можно назвать недавнюю ситуацию с Anthropic. В середине июня правительство США потребовало от нее закрыть доступ к самым продвинутым ИИ-моделям — Fable 5 и Mythos 5 — для всех иностранных пользователей. Поскольку оперативно разделять клиентов по гражданству оказалось невозможно, Anthropic была вынуждена полностью отключить доступ к моделям. Вернуть их к работе удалось лишь с 1 июля после серии переговоров с чиновниками.

Схожие ограничения затронули и саму OpenAI. В конце июня компания открыла предварительный доступ к своей новейшей разработке — модели GPT-5.6, однако воспользоваться ей смогли только лица из одобренного правительством списка. Массовый релиз перенесли на более поздний срок.

Как сообщало агентство Reuters, Сэм Альтман назвал проверки безопасности ИИ со стороны властей «хорошей идеей», но при этом критически отозвался о методах контроля, заявив, что ему «не нравится идея, что правительство выбирает пользователей».