ЧМ-2026: валидольный финал португальцев, разгром от испанцев и успех Швейцарии

На чемпионате мира по футболу 2026 года определились очередные участники стадии 1/8 финала. Игровой день выдался крайне эмоциональным: болельщики увидели уверенный разгром в Инглвуде, волевую победу с судейскими видеопросмотрами в Торонто, а также тактический триумф швейцарцев в Ванкувере.

Испания – Австрия 3:0. Чистый нокаут

Испанцы уверенно разгромили сборную Австрии со счетом 3:0 и гарантировали себе место в 1/8 финала. Матч на стадионе «Соу-Фай» в американском Инглвуде собрал более 70 тысяч зрителей.

С самого начала встречи преимуществом владели пиренейцы. Натиск принес плоды на 36-й минуте: Марк Кукурелья отобрал мяч у Родри и навесил на Микеля Оярсабаля, который пробил точно между ног защитнику — 1:0.

Второй гол случился на 66-й минуте после затяжной комбинации. Кукурелья с левого фланга перевел мяч на Алекса Баэну, тот ушел от опеки и мягко навесил на набегавшего к лицевой линии Педро Порро, который головой переправил мяч в сетку — 2:0.

На 89-й минуте Испания установила окончательный счет, практически скопировав первый гол. Уставшая и растерявшаяся оборона австрийцев упустила Кукурелью, который с левого крыла атаки вырезал красивую передачу в центр на Оярсабаля. Микель выскочил один на один с голкипером и в одно касание покатил мяч мимо Александера Шлагера. Для Оярсабаля этот гол стал 4-м на турнире, по этому показателю он сравнялся с Усманом Дембеле.

Статистика матча подчеркивает полное доминирование Испании: они нанесли 23 удара по воротам (10 — в створ) и подали 9 угловых, тогда как австрийцы не подали ни одного. В 1/8 финала Испанию ждет сложное противостояние с Португалией.

Португалия – Хорватия 2:1. Волевой камбэк

Португальцы проявили характер и вырвали победу у Хорватии со счетом 2:1 на стадионе «Би-Эм-О Филд» в канадском Торонто.

Несмотря на активный старт Португалии, атаки хорватов выглядели более угрожающе. Они и открыли счет на 53-й минуте. Йосип Станишич навесил с правого фланга, Игор Матанович в прыжке не дотянулся до мяча, но набежавший Иван Перишич замкнул подачу — 0:1.

Переломный момент наступил на 64-й минуте, когда Ренату Вейгу сбили в штрафной площади Хорватии. Главный арбитр встречи лично пересмотрел повтор на VAR и зафиксировал фол со стороны Николы Влашича. Криштиану Роналду хладнокровно реализовал пенальти — 1:1.

Развязка наступила на 90+4-й минуте (по истечении половины из 8 изначально компенсированных минут). В ходе продолжительной атаки португальский вингер «Милана» Рафаел Леау навесил с левого фланга, а там его новоиспеченный одноклубник Гонсалу Рамуш в воздухе перепрыгнул двух защитников и головой забил победный мяч — 2:1.

Концовка встречи выдалась сверхдраматичной. На 90+13-й минуте хорват Йошко Гвардиол отправил мяч в ворота португальцев, однако после очередного вмешательства VAR арбитр отменил гол из-за офсайда. Из-за частых празднований и видеопросмотров норвежский судья Эспен Эскос дал финальный свисток только когда секундомер показывал 90+19 минут.

Португалия идет дальше и сыграет с Испанией.

Швейцария – Алжир 2:0. Зидан покидает турнир

Сборная Швейцарии переиграла Алжир со счетом 2:0 на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.

Счет был открыт уже на 10-й минуте встречи. В первой же серьезной атаке Йохан Манзамби выиграл борьбу за мяч и выполнил прострел в штрафную, а Брель Эмболо вовремя подставил ногу и переправил снаряд в сетку — 1:0.

Второй гол швейцарцы забили в самом дебюте второго тайма — на 46-й минуте. Денис Закария навесил с правого фланга, и в возникшей неразберихе Дан Ндой точным и плотным ударом поразил дальний угол ворот Люка Зидана — 2:0.

Алжирские футболисты пытались спасти матч и нанесли 8 ударов в сторону ворот соперника, но их атакам не хватало остроты, и распечатать ворота Швейцарии они так и не сумели. В 1/8 финала швейцарцы встретятся с победителем пары Колумбия – Гана.

Расписание ближайших матчей 1/16 финала ЧМ-2026:

Австралия – Египет (Даллас) — 3 июля в 23:00;

(Даллас) — 3 июля в 23:00; Аргентина – Кабо-Верт е (Майами) — 4 июля в 03:00;

е (Майами) — 4 июля в 03:00; Колумбия – Гана (Канзас-Сити) — 4 июля в 06:30.

Уже завтра, после завершения этих трех поединков, определятся абсолютно все участники стадии 1/8 финала.