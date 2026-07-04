Российские ученые разработали антибиотик, действующий пять суток

В России разработали антибиотик в биоразлагаемой капсуле, который после одной инъекции постепенно высвобождается в организме в течение пяти суток.

Над препаратом работали ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета совместно с коллегами из Сибирского федерального университета, Института биофизики СО РАН и Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Polymers and the Environment.

По данным исследователей, новая система доставки позволяет поддерживать терапевтическую концентрацию препарата без частых инъекций и резких колебаний его уровня в организме.

Антибиотик создан на основе производных антипирина. В ходе исследований он продемонстрировал активность против ряда опасных бактерий, в том числе золотистого стафилококка, а также грибка Candida, способного вызывать тяжелые поражения слизистых оболочек.

Для доставки препарата исследователи использовали микрокапсулы из биоразлагаемого полимера, который со временем распадается на воду и углекислый газ. В первые 12 часов капсулы высвобождают около трети препарата, после чего антибиотик поступает равномерно на протяжении 120 часов.

Разработчики также проверили безопасность системы на клетках человека и эритроцитах. По результатам испытаний ни действующее вещество, ни капсулы не повреждали клеточные мембраны.

Авторы считают, что технология может стать основой для создания препаратов пролонгированного действия.