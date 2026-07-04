Роботы вместо людей: Япония планирует задействовать 10 миллионов машин к 2040 году

Власти Японии рассчитывают, что к 2040 году парк эксплуатируемых в стране роботов достигнет 10 миллионов единиц. Часть из них возьмет на себя функции по медицинскому уходу за больными и пожилыми гражданами.

Автоматизация и замена человеческого труда машинами чаще всего затронут те сферы деятельности, которые являются опасными или непривлекательными для людей.

Причины масштабной роботизации

Главный триггер автоматизации — стремительное старение японского общества, из-за которого стране катастрофически не хватает рабочих рук для ухода за пожилыми людьми.

Как сообщает издание The Register со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Японии Рёсэя Акадзаву, машины необходимо внедрять не только в медицине, но и в производстве продуктов питания и напитков.

Правительство Японии планирует наращивать инвестиции в разработку ИИ-моделей для физических роботов. Для реализации этой масштабной программы крупные корпорации, включая Sony Group, SoftBank, Honda Motor и NEC, объединились в консорциум Noetra. В дальнейшем к этой инициативе могут примкнуть компании Fujitsu и Rakuten.

Преодоление кризиса и выход на мировой рынок

По заявлению японского министра, страна уже имеет солидный опыт применения роботов для ликвидации последствий стихийных бедствий (включая аварию на АЭС в Фукусиме), в промышленности и в уходе за престарелыми гражданами. Помимо решения внутренних проблем, усугубляемых строгим иммиграционным законодательством, Япония стремится стать ключевым глобальным игроком в сфере робототехники.

Аналогичные амбиции демонстрирует и Южная Корея. Например, южнокорейская компания Hyundai Motor уже выкупила американское предприятие Boston Dynamics, известное своими передовыми разработками в области создания подвижных роботов.