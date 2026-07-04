Рашид Мередов провел встречу с представителем МОТ

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с директором Департамента международных трудовых стандартов Международной организации труда (МОТ) Коринн Варга. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества.

В ходе переговоров отмечено, что взаимодействие с Международной организацией труда остаётся одним из важных направлений международного партнёрства Туркменистана. Особое внимание уделено реализации Дорожной карты сотрудничества на 2026 год, совершенствованию национального трудового законодательства, развитию социального партнёрства и внедрению международных трудовых стандартов.

Подчёркивалось, что вопросы взаимодействия с МОТ рассматриваются Межведомственной комиссией по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. Туркменская сторона подтвердила приверженность обязательствам, вытекающим из членства в организации.

Участники встречи также обсудили расширение проектного сотрудничества со специализированными учреждениями ООН, возможность открытия представительства МОТ в Туркменистане и развитие взаимодействия между Национальным центром профсоюзов Туркменистана и Бюро МОТ по вопросам деятельности трудящихся (ACTRAV).

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии партнёрства по направлениям, представляющим взаимный интерес.