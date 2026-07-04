Планы развития Аркадага на 2026 год: высокоскоростной интернет, электробусы и «умные» дома

В городе Аркадаг, построенном на базе инновационных и экологически чистых принципов, эффективно продолжается работа по расширению цифровых систем и развитию городской инфраструктуры.

Как сообщает газета «Türkmenistan», согласно «Программе социально-экономического развития и инвестиций Туркменистана на 2026 год», общий объем запланированных капитальных вложений по городу Аркадаг на этот год составляет 2 миллиарда 845 миллионов манатов. Эти средства будут направлены на строительство объектов производственного и социального назначения.

Важную роль в развитии города играет транспортно-коммуникационная сфера, строительство которого ведется в два этапа. В 2026 году в городе планируется расширить движение экологически чистых электробусов и электромобилей, а также довести число пассажиров, перевозимых автомобильным транспортом, до 1 миллиона 120 тысяч человек.

Благодаря внедрению волоконно-оптической системы связи во всех учреждениях и жилых домах города налажены высокоскоростной интернет, IP-телевидение и телефонная связь.

В текущем году количество основных телефонных номеров будет доведено до 7 тысяч 75 единиц, включая 5 тысяч 290 домашних телефонов. Услугами мобильной связи TMCELL обеспечат 4 тысячи 380 абонентов. Кроме того, для жителей стали доступны услуги «умного» дома, управляемые дистанционно с помощью смартфона.

Также будут значительно увеличены масштабы строительных работ. В 2026 году количество дошкольных учреждений в городе планируется довести до 20, а общеобразовательных школ — до 11. Также за счет крупных инвестиций в городе намечено построить электрические сети, новые автомобильный и железнодорожный вокзалы.

На данный момент здесь активно продолжается возведение более 100 современных многоэтажных жилых домов, специальных сейсмических станций для точного расчета сейсмических колебаний, первой очереди городского медицинского кластера, предприятия художественного ковроделия, а также Национального музея туркменского ковра и ручных работ.

Реализация концепции «умного» города направлена на укрепление экономического потенциала страны и повышение уровня жизни населения.