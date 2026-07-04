Новый Mercedes-AMG CLE получит двигатель V8 мощностью более 600 сил

Фотошпионам удалось впервые снять двигатель, который, как ожидается, получит топовая версия Mercedes-AMG CLE. По данным Carscoops, модель с индексом 63 оснастят полноценным двигателем V8.

Судя по опубликованным фотографиям, под капотом может находиться 4,0-литровый двигатель M177 Evo. В европейской версии этот агрегат развивает 612 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.

Если прогнозы подтвердятся, новый CLE 63 окажется как минимум на 150 л.с. мощнее нынешнего Mercedes-AMG CLE 53. Последний оснащается мягкогибридной силовой установкой на базе трёхлитрового шестицилиндрового двигателя мощностью 449 л.с.

Среди внешних отличий будущей версии ожидаются обновлённая светотехника, иной задний диффузор, новая решётка радиатора и четыре патрубка выхлопной системы.

В конце мая глава Mercedes-AMG Михаэль Шибе подтвердил расширение линейки восьмицилиндровых двигателей и сообщил, что один из них будет установлен на CLE 63. На этой же платформе компания планирует выпустить ещё одну модель премиального суббренда Mythos с более мощной версией двигателя.