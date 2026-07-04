Юлиан Нагельсман покинул пост главного тренера сборной Германии после вылета команды с чемпионата мира 2026 года. Об этом официально объявил Немецкий футбольный союз (DFB).

38-летний специалист попросил освободить его от должности после завершения выступления национальной команды на мундиале.

«Я много думал в дни после нашего вылета и консультировался с доверенными лицами как лично, так и в рамках федерации. Решение далось мне нелегко. Моим главным приоритетом всегда был успех команды. После такого горького разочарования они заслуживают шанса начать всё сначала. Я хочу поблагодарить свой тренерский штаб, команду поддержки и всех в федерации, кто нас поддерживал, особенно игроков, с которыми мне посчастливилось работать. Особая благодарность также болельщикам. Вы поддерживали нас, вы верили нам, вы давали нам энергию, даже в трудные времена. Мне действительно больно, что мы вас разочаровали и не смогли подарить вам более запоминающиеся футбольные вечера на этом чемпионате мира. Вы заслуживали гораздо большего», — заявил Нагельсман.

Он возглавлял сборную Германии с сентября 2023 года. На чемпионате мира 2026 года команда заняла первое место в группе E, несмотря на поражение от Эквадора (1:2), однако в 1/16 финала уступила Парагваю (1:1, в серии пенальти – 3:4).

В заявлении DFB также говорится, что руководство федерации ведет переговоры с бывшим главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. 59-летний специалист уже дал понять, что готов возглавить национальную команду.