В Китае создали ткань, отражающую 95% солнечного света

Китайские учёные разработали новый материал на основе шёлковых нановолокон, который отражает до 95% солнечного света и почти не поглощает ультрафиолетовое излучение. Новое изобретение описали в журнале Nature Sustainability.

По данным исследователей, одежда из нового материала позволяет снизить температуру кожи на 4,3 градуса Цельсия по сравнению с обычным шёлком в условиях сильной жары.

Разработку возглавила группа материаловедов под руководством профессора Университета Цинхуа Чжан Инъин.

Учёные изменили структуру шёлковой нити, оплетая её нановолокнами, расположенными по принципу спирали Ферма — так математики называют особую спиралевидную кривую, которая повторяет по своей форме то, как расположены семечки в соцветии подсолнуха.

Подобранные размеры витков и расстояния между ними позволили добиться высокого отражения видимого света и существенно снизить поглощение ультрафиолета. При этом новый материал сохранил свойства обычного шёлка, такие как водостойкость, механическая прочность и способность отводить тепло.

Испытания показали, что в солнечную погоду наношёлк позволяет поддерживать температуру кожи на 5–8 градусов ниже, чем без одежды, и на 4,3 градуса ниже по сравнению с традиционными шёлковыми тканями.

Исследователи рассматривают материал как экологичную альтернативу синтетическому текстилю.