Авиакомпания «Туркменистан» запустила новые прямые рейсы между велаятами

Авиакомпания «Туркменистан» существенно расширила географию прямых воздушных маршрутов между велаятами страны. Новое расписание полетов вступило в силу с 1 июля текущего года, сообщили на сайте Türkmenhowaýollary.

Согласно обновленному графику, к услугам пассажиров будут предоставлены регулярные прямые рейсы между городами Дашогуз, Мары, Туркменабат, Балканабат и Керки. Эти межобластные маршруты, организуемые в различные дни недели, открывают перед гражданами прекрасную возможность путешествовать из одного региона в другой напрямую, без необходимости совершать пересадку в Ашхабаде.

В частности, согласно новому расписанию, полеты выполняются по следующим направлениям:

Дашогуз — Мары: по вторникам и четвергам в 11:40 (обратный рейс — в 13:30);

по вторникам и четвергам в 11:40 (обратный рейс — в 13:30); Дашогуз — Туркменабат: по воскресеньям в 14:25 (обратный рейс — в 12:30);

по воскресеньям в 14:25 (обратный рейс — в 12:30); Мары — Балканабат: по средам в 14:15 (обратный рейс — в 12:15);

по средам в 14:15 (обратный рейс — в 12:15); Туркменабат — Балканабат: по понедельникам в 14:15 (обратный рейс — в 12:05);

по понедельникам в 14:15 (обратный рейс — в 12:05); Балканабат — Керки: по четвергам в 12:20 (обратный рейс — в 14:50);

по четвергам в 12:20 (обратный рейс — в 14:50); Дашогуз — Балканабат: по вторникам и субботам в 12:10 (обратный рейс — в 14:10).

С более подробной информацией и точным расписанием всех внутренних рейсов, выполняемых из Международного аэропорта Ашхабада, а также из современных аэропортов городов Дашогуз, Туркменабат, Мары, Балканабат, Туркменбаши и Керки, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании «Туркменистан».