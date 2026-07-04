Авиакомпания «Туркменистан» запустила новые прямые рейсы между велаятами
Авиакомпания «Туркменистан» существенно расширила географию прямых воздушных маршрутов между велаятами страны. Новое расписание полетов вступило в силу с 1 июля текущего года, сообщили на сайте Türkmenhowaýollary.
Согласно обновленному графику, к услугам пассажиров будут предоставлены регулярные прямые рейсы между городами Дашогуз, Мары, Туркменабат, Балканабат и Керки. Эти межобластные маршруты, организуемые в различные дни недели, открывают перед гражданами прекрасную возможность путешествовать из одного региона в другой напрямую, без необходимости совершать пересадку в Ашхабаде.
В частности, согласно новому расписанию, полеты выполняются по следующим направлениям:
- Дашогуз — Мары: по вторникам и четвергам в 11:40 (обратный рейс — в 13:30);
- Дашогуз — Туркменабат: по воскресеньям в 14:25 (обратный рейс — в 12:30);
- Мары — Балканабат: по средам в 14:15 (обратный рейс — в 12:15);
- Туркменабат — Балканабат: по понедельникам в 14:15 (обратный рейс — в 12:05);
- Балканабат — Керки: по четвергам в 12:20 (обратный рейс — в 14:50);
- Дашогуз — Балканабат: по вторникам и субботам в 12:10 (обратный рейс — в 14:10).
С более подробной информацией и точным расписанием всех внутренних рейсов, выполняемых из Международного аэропорта Ашхабада, а также из современных аэропортов городов Дашогуз, Туркменабат, Мары, Балканабат, Туркменбаши и Керки, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании «Туркменистан».