Sony прекратит выпускать новые игры PlayStation в физических дисках

Sony сообщила, что с января 2028 года прекратит выпуск физических дисков для всех новых игр, выходящих на консолях PlayStation. После этого новинки будут распространяться только в цифровом формате через PlayStation Store и розничных продавцов.

Решение не затронет уже выпущенные игры и проекты, которые выйдут на дисках до января 2028 года. В компании объяснили изменение переходом пользователей на цифровой формат покупки игр.

Одновременно Sony объявила о поэтапном закрытии PlayStation Store для PlayStation 3 и PlayStation Vita. В августе 2026 года магазин перестанет работать в Мексике, Гондурасе и Никарагуа, позднее — в ряде стран Латинской Америки и Ближнего Востока. Во всех остальных регионах магазины для этих консолей закроются в июле 2027 года.

После закрытия пользователи больше не смогут приобретать новый цифровой контент, однако сохранят возможность скачивать ранее купленные игры и материалы «в обозримом будущем».

В Sony отметили, что старые консоли больше не поддерживают современные коммерческие системы и стандарты обработки платежей. Компания также напомнила, что в 2021 году уже пыталась закрыть магазины для PS3 и PS Vita, однако после критики пользователей отказалась от этого решения. Исключением тогда стала PSP, магазин которой прекратил работу в июле 2021 года.