Туркменистан и Казахстан подписали программу сотрудничества МИД на 2027–2028 годы

1 июля в Ашхабаде состоялись переговоры министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым, прибывшим в Туркменистан с официальным визитом.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение расширять сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах.

В тот же день прошел очередной раунд туркмено-казахстанских межмидовских консультаций на уровне министров иностранных дел. Стороны рассмотрели выполнение ранее достигнутых договоренностей и обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства.

Министры подтвердили готовность поддерживать регулярный политический диалог, продолжать взаимодействие в рамках ООН и других международных организаций, а также координировать подготовку международных мероприятий, которые состоятся в Туркменистане в текущем году.

В центре внимания также находились вопросы торгово-экономического сотрудничества. Стороны обсудили развитие транспортно-логистической, энергетической и промышленной сфер, наращивание взаимной торговли, расширение приграничного сотрудничества и повышение роли Совместной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Кроме того, министры рассмотрели вопросы взаимодействия в областях культуры, образования, науки, информационной политики, здравоохранения и спорта. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству по вопросам изменения климата и водных ресурсов. Стороны детально обсудили партнерство в рамках Международного Фонда спасения Арала (МФСА) и сверили позиции по Каспийской проблематике.

По итогам переговоров была подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Казахстана на 2027–2028 годы.

Казахстанской стороне также передали оригинал Договора между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, подписанный президентом Туркменистана.