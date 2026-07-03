Роскошные виллы и $16 млн: что получат футболисты сборной Турции после ЧМ-2026

Глава Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу подтвердил, что игроки национальной сборной получат ранее обещанные виллы. Кроме того, футболистам уже выплатили их доли от общей суммы премиальных в размере 16 миллионов долларов. Об этом пишет издание Sol Haber.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли виллы будут подарены и не находятся ли они на охраняемой территории, глава федерации заявил:

«И здесь тоже врут. Никакая это не охраняемая территория. Все необходимые разрешения получены, строительство скоро начнется. Я обязательно выполню свое обещание и подарю футболистам эти виллы. От ФИФА мы получили премию в размере 14 миллионов долларов. Мы добавили еще 2 миллиона долларов от себя. Эти деньги были поровну распределены между всеми футболистами, которых мы вызвали в сборную на отборочный этап. Затем капитаны собрали часть средств с каждого игрока и уже между собой распределили премиальные».

Обещание подарить по роскошной вилле в Бодруме за счет личных средств Хаджиосманоглу дал команде еще в марте 2026 года в качестве награды за выход на чемпионат мира. Позже, сразу после победы в стыковом матче, он прямо на борту самолета объявил, что каждый игрок дополнительно получит денежную премию в размере 1 миллиона евро.

На самом мировом первенстве 2026 года турецкая сборная под руководством Винченцо Монтеллы выступила неудачно, заняв последнее место в группе D с тремя очками. Команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф после двух поражений на старте: от Австралии (0:2) в Ванкувере и от Парагвая (0:1) в Сан-Франциско. В финальном туре в Лос-Анджелесе Турция обыграла сборную США со счетом 3:2 благодаря голу Каана Айхана на 98-й минуте.