Представители Туркменистана приняли участие в финальном мероприятии проекта Erasmus+ HWCA

Представители туркменских вузов приняли участие в заключительном мероприятии международного проекта Erasmus+ HWCA «Укрепление высшего образования в водном секторе для обеспечения климатической устойчивости и безопасности в Центральной Азии». Итоговая встреча прошла в отеле Ton Azure на побережье озера Иссык-Куль в Кыргызстане.

Проект координируется на региональном уровне Дипломатической академией Министерства Иностранных дел Кыргызской Республики им. Казы Дикамбаева.

От Туркменистана во встрече приняли участие партнеры по консорциуму: Туркменский сельскохозяйственный институт и Туркменский государственный университет имени Махтумкули. Проект объединил также представителей вузов и экспертов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и европейских стран.

В ходе мероприятия участники представили отчеты о реализации проекта и обсудили его результаты. Дипломатическая академия Кыргызстана подвела общие итоги работы, Казахстанско-Немецкий университет представил региональную программу исследований и непрерывного развития, а европейские партнеры, среди которых Институт водного образования IHE Delft, Университет Бергамо и Университет Реймса Шампань-Арденн, поделились опытом реализации образовательных инициатив.

Программа также предусматривала презентации новых проектов в области устойчивого развития, мероприятия по развитию профессиональных компетенций специалистов водного сектора, обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества между университетами и двусторонние встречи участников.

Как рассказывают в Туркменском сельскохозяйственном институте, участие в Erasmus+ HWCA позволило вузу значительно модернизировать образовательные подходы в области подготовки специалистов водного хозяйства, внедрить элементы климатической дипломатии в учебные курсы и расширить научно-исследовательский потенциал профессорско-преподавательского состава.