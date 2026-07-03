Канада впервые примет участие в «Евровидении»

Канада впервые примет участие в международном песенном конкурсе «Евровидение». Страна дебютирует на «Евровидении-2027», которое пройдет в Болгарии, говорится в совместном заявлении Европейского вещательного союза и Канадской телерадиовещательной корпорации.

В документе отмечается высокий интерес канадской аудитории к конкурсу. В 2026 году страна вошла в тройку лидеров по числу голосов, поданных в категории «Остальной мир». Кроме того, в 1988 году победу на «Евровидении» одержала канадская певица Селин Дион, представлявшая тогда Швейцарию.

Первый представитель Канады выступит в одном из полуфиналов конкурса. Страна станет первым новым участником «Евровидения» после Австралии, присоединившейся к конкурсу в 2015 году.

«Евровидение» проводится с 1956 года среди стран — членов Европейского вещательного союза. В 2026 году победителем конкурса впервые стала Болгария, которую представляла Дарина Йотова (Dara).