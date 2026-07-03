Громкие трансферы лета: «Сити» и «Милан» бьют рекорды, «Бавария» забирает звезду ЧМ-2026

Мировой футбольный рынок вошел в фазу сверхактивности. Пока национальные сборные сражаются на полях чемпионата мира 2026 года, клубные боссы оформляют многомиллионные сделки, переписывая историю трансферных рекордов.

«Манчестер Сити» выложил рекордные €135 млн за Андерсона

«Манчестер Сити» официально объявил о достижении соглашения с «Ноттингем Форест» по переходу 23-летнего полузащитника сборной Англии Эллиота Андерсона. Игрок уже успешно прошел медицинский осмотр в Канзасе, находясь в расположении сборной на ЧМ-2026. Окончательно формальности уладят по возвращении футболиста в Англию.

По данным Sky Sports, сумма трансфера составила космические 116 млн фунтов стерлингов (€135 млн). Это делает Андерсона самым дорогим английским футболистом в истории.

Предыдущий рекорд принадлежал Джуду Беллингему, за которого «Реал» в 2023 году заплатил дортмундской «Боруссии» 115 млн фунтов.

«Милан» обновляет клубный максимум

Итальянский «Милан» подписал 25-летнего португальского нападающего Гонсалу Рамуша из «Пари Сен-Жермен». Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сумма сделки составила €74 млн без учета бонусов — это новый трансферный рекорд в истории «россонери» (прошлый рекорд удерживал Рафаэл Леау с €49,50 млн).

За 3 сезона в ПСЖ Рамуш сыграл 131 матч, забил 45 мячей и отдал 10 голевых передач, собрав внушительную коллекцию трофеев (включая две Лиги чемпионов). За сборную Португалии у него 26 матчей и 10 голов, в данный момент он продолжает выступать на ЧМ-2026.

Королевское усиление «Реала» и ответный ход «Ливерпуля»

Мадридский «Реал» бесплатно забрал защитника Ибраима Конате, подписав с 27-летним французом контракт до 2030 года. Конате стал третьим летним новичком мадридцев после Бернарду Силвы (свободный агент) и Марка Кукурельи (перешел из «Челси» за €60 млн / £52 млн).

Оставшись без Конате, «Ливерпуль» оперативно подписал ему замену — 20-летнего (тоже французского) центрального защитника «Ренна» Жереми Жаке. По данным Transfermarkt, пятилетний контракт обошелся мерсисайдцам в €63,6 млн. Примечательно, что договоренность была достигнута еще в феврале, а вторую часть сезона игрок почти полностью пропустил из-за операции на плече.

«Бавария» забирает новую звезду чемпионата мира

Мюнхенская «Бавария» официально подписала контракт до 2031 года с 25-летним марокканским нападающим Исмаэлем Сайбари из ПСВ (Нидерланды). Сумма трансфера составила €55 млн (при оценке Transfermarkt в €40 млн). В минувшем клубном сезоне Сайбари забил 19 голов в 37 матчах, а на ЧМ-2026 уже успел отличиться 3 мячами в 4 играх.

Роберт Левандовский продолжит карьеру в MLS

Американский клуб «Чикаго Файр» официально объявила о подписании контракта с 37-летним польским нападающим Робертом Левандовским. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2027/28.

Остальные трансферы:

«Тоттенхэм» выложит целое состояние за 21-летнего португальского полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша. По информации инсайдера Дэвида Орнштейна, все уже решено. «Шпоры» дадут за игрока £85 млн (€99 млн), что станет рекордом для клуба.