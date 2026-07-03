Главная интрига 1/16 финала ЧМ: одна из легенд покинет турнир – Роналду или Модрич

Главным событием предстоящего игрового дня в рамках 1/16 финала станет суперматч между сборными Португалии и Хорватии. Однако болельщиков ждут и другие не менее интригующие противостояния: Испания проверит на прочность Австрию, а Швейцария готовится к тактической битве с Алжиром.

Испания — Австрия

3 июля, 00:00

Этот матч называют столкновением командной слаженности и яркого индивидуального мастерства. Непроигравшая на турнире Испания (2-е место в рейтинге ФИФА) сыграет против Австрии (24-е), которая в трех предыдущих матчах показала три разных результата.

Испания уверенно вышла из группы H. Главную угрозу для обороны соперников представляют молодые и стремительные Ламин Ямал и Нико Уильямс. Испанцы демонстрируют уникальный стиль владения мячом: контроль осуществляется не просто за счет командных передач, а благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков. Это позволяет им включать мощный прессинг и моментально возвращать мяч в случае потери.

Их соперники из Австрии, подопечные Ральфа Рангника — хороши в коллективных действиях. Команда отличается великолепной физической и функциональной подготовкой. Австрийцы в группе J отгрузили по 3 гола в ворота Иордании (3:1) и Алжира (3:3), но всухую уступили аргентинцам (0:2). Пока не понятно, чего от них можно ожидать.

Португалия — Хорватия

3 июля, 04:00

Центральный поединок стадии 1/16 финала, который обречен стать историческим.

Ведь одному из легенд мирового футбола (в силу возраста) неминуемо придется попрощаться с мечтой о Кубке мира. Кто им станет – Криштиану Роналду или Лука Модрич? Оба игрока являются лидерами, способными вести за собой команды, хотя с самого начала турнира оба сталкиваются с серьезной критикой в свой адрес.

Португалия сейчас занимает 6-ю строчку в рейтинге ФИФА, а Хорватия – 9-е. Обе сборные находятся в отличной форме.

Португалия вышла в плей-офф со второго места в группе K, и ее атакующая линия считается более мощной. В то же время Хорватия, занявшая второе место в группе L, славится своим хладнокровием, опытом и умением находить выход из самых сложных ситуаций на поле.

Швейцария — Алжир

3 июля, 08:00

Настоящее противостояние европейской и африканской футбольных школ. Каждая из этих сборных способна преподнести сюрприз любому из соперников.

Швейцария пробилась в плей-офф с первого места в группе B. Это очень стабильный, дисциплинированный и строго придерживающийся тактики коллектив. На крупных турнирах швейцарцы традиционно выступают в роли «крепкого орешка». Такие игроки, как Гранит Джака и Мануэль Аканджи, способны создать головную боль нападающим любого топ-клуба или сборной.

Алжир – технически одаренная команда, умеющая выстраивать прочную оборону. Футболисты отличаются высоким уровнем эмоциональности — как в индивидуальных действиях, так и в командной игре.

В этом матче Швейцария, вероятно, сделает ставку на строгую игровую дисциплину и надежный контроль мяча, тогда как Алжир попытается удивить соперника тактическими хитростями и быстрыми контратаками.