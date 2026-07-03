В Южной Корее создали самовосстанавливающиеся контактные линзы

Учёные из Южной Кореи разработали гидрогель для контактных линз, способный восстанавливаться под воздействием ультрафиолетового излучения.

Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Polymer Materials.

Ранее специалисты создали материал, который восстанавливался после длительного нагревания, однако такой метод оказался непригодным для линз из-за риска пересыхания материала. В новой разработке процесс запускается после облучения ультрафиолетом с длиной волны 365 нанометров в течение одного часа.

В основе технологии лежит дисульфидный обмен, при котором химические связи между атомами серы разрываются и формируются заново, что позволяет устранять трещины и повреждения.

Испытания показали, что после восстановления линзы практически не имеют видимых следов повреждений. Материал также сохраняет способность удерживать влагу и устойчив к механическому воздействию. После обработки мелкозернистой наждачной бумагой прозрачность линз снизилась лишь на 2%.

По словам разработчиков, процедуру восстановления можно повторять многократно с использованием бытовых ультрафиолетовых ламп. В настоящее время технология проходит дополнительные испытания и ещё не получила разрешение на коммерческое применение.